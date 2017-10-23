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Sosyal medyadan terör propagandasına 9 gözaltı

Bağcılar ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

23.10.2017 - 23:32
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Sosyal medyadan terör propagandasına 9 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bağcılar ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

SOSYA MEDYADAN ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPTILAR

Operasyonda, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde tecrit edilmesi bahanesiyle örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH) yapılanması içerisinde korsan gösteri yapmayı planladıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasından örgüt üyeliğinden dolayı aranmaları bulunanların da olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktan 3'ü mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5'i "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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