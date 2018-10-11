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Sosyal sorumluluk yarışması için başvurular başladı

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışması 'Hayal Edin Gerçekleştirelim'in yeni dönem başvuruları başladı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 13:02..
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Kredi Kayıt Bürosu’nun düzenlediği, ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ sosyal sorumluluk proje fikir yarışmasında 6’ncı dönem başladı.

Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin, öğrencilerin ve yurtdışında üniversite okuyan tüm Türk öğrencilerin grup veya bireysel olarak çevre, eğitim, findeks finansal okuryazarlık, kültür-sanat, sağlık ve spor ile toplumsal kategorileri altında yarışabileceği proje yarışmasını kazanan öğrenciler, ödüllerini alacak.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

SON BAŞVURU 15 ŞUBAT

15 Şubat’a kadar başvuruya açık olan yarışmayla gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve harekete geçmeleri amaçlanıyor.

Sosyal sorumluluk yarışması için başvurular başladı

10 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

Yarışmada, en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olan projeye 10 bin TL verilecek. Her kategorinin birincilerine 5’er bin, ikincilerine 3’er bin, üçüncülerine 2’şer bin TL, dördüncülerine 1.000’er TL ve beşincilerine de 500’er TL para ödülü var.

Tüm kategorilerde ilk beşe kalan projeler, sosyal medya oylamasına sunulacak. Oylama sonucunda ‘Sosyal Medya Birincisi’ olan proje, 5 bin TL para ödülü kazanacak. Kategori birincilerine Kredi Kayıt Bürosu’nda staj imkânı da sunulacak.

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