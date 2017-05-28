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Sosyalist Küba'ya 'lüks açılım'

Yönetim, Kübalıların ve Küba'yı ziyaret edenlerin alışık olmadığı lüks mağaza ve otel açılımıyla turizm gelirlerini artırmayı planlıyor.

28.05.2017 - 09:02
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  2. Dünya
Sosyalist Küba'ya 'lüks açılım'

Turizm gelirlerini zengin turist çekerek artırmayı hedefleyen Raul Castro yönetiminin lüks otel ve mağazaların önünü açması tartışmalara neden oldu.

TEK UMUT TURİZM

Zira milli geliri geçen yıl yüzde 1 oranında küçülen ülke bütün umudunu turizme bağlamış durumda. Bunun için de, ülkeye döviz bırakacak zengin turisti çekmek en büyük amaç.

Sosyalist Küba'ya 'lüks açılım'

Ancak Küba'nın vaat ettiği bu değişimin turistleri memnun edeceğine şüpheyle yaklaşılıyor. Çünkü Küba'nın kendine has özellikleri nedeniyle insanların ilgisini çektiği savunuluyor.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Halihazırda dünyanın her yerinde bulunabilen lüks mağazalar nedeniyle değil. Tatilini Küba'da geçiren Almanya'dan gelen bir çift tam da bunu ifade ediyor: "Hayal kırıklığına uğradık. McDonalds'dan Starbucks'tan kaçtık, ama şimdi burada da karşımızdalar."

Sosyalist Küba'ya 'lüks açılım'

Küba'da bir ilk: AVM açıldı

KÜBALILAR RAHATSIZ

Kübalıların tepkileri ise farklı. Lüks mağazanın 'utanç verici' olduğunu ifade eden Kübalı ünlü aktris Edenis Sanchez "Kim oraya alışverişe gidebilir ki?" diye serzenişte bulunuyor.

EMEKLİ ÖĞRETMEN SADECE VİTRİNE BAKIYOR

Küba'nın başkenti Havana'da Martha isimli emekli öğretmen başını dayadığı camekandan vitrindeki lüks ürünlere bakıyor. Mücevheler, saatler, kozmetik ürünleri... Ancak hiçbirisine sahip olması mümkün değil. Çünkü "Aylık emekli maaşım 342 Küba pezosu" diyor. Yani 12,5 euro. Pek çok Kübalı'nın maaşı da bu seviyelerde. Vitrindeki ürünlerse binlerce euro değerinde.

Sosyalist Küba'ya 'lüks açılım'

Geçen yıl 4 milyon turistin ziyaret ettiği Küba, en büyük ticaret ortağı Venezuela'nın ekonomik krize girmesinden bir hayli etkilenmişti.

Kübalıların AVM çilesi

Sosyalist Küba'ya 'lüks açılım'

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