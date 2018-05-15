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Sosyalist Yaşam Müzesi kapılarını sanatseverlere açtı

Antalya'da SSCB dönemindeki Rus yaşamını anlatan Sosyalist Yaşam Müzesi açıldı.

AA | 15.05.2018 - 09:07..
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Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 900 metrekarelik alanda kurulan müzede, Rusya'da yaklaşık 45 yıllık totaliter dönemdeki sosyal yaşamı anlatan kitap, poster, kıyafet, broşür, afiş, günlük hayatta kullanılan çeşitli malzemeler yer alıyor.

Sosyalist Yaşam Müzesi kapılarını sanatseverlere açtı

SOVYET'TE GÜNLÜK YAŞAM

Mutlu çocukluk, Sovyet modası, Sovyet Sinema Salonu, 70'lerin dans pisti, ikonik kitap, kütüphane, müzik kütüphanesi, karaoke odası ve oyun kütüphanesi bölümlerinden oluşan müze, SSCB dönemindeki günlük yaşamı yansıtıyor.

Sosyalist Yaşam Müzesi kapılarını sanatseverlere açtı

"SOVYET DÖNEMİNE DAİR NE VARSA BURADA"

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, "Sovyet döneminde evlerde, okullarda, sinemada ne varsa her şey bu müzede var. Herkesi bu müzeyi görmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin turizm merkezi olan Antalya'ya Avrupa'dan gelen turistlerin, bu tarz yerleri de merak ettiğini belirten Marina Sorokina, bu nedenle böyle bir müzenin Antalya'da açılmasının çok güzel olduğunu sözlerine ekledi.

Sosyalist Yaşam Müzesi kapılarını sanatseverlere açtı

Sosyalist Yaşam Müzesi kapılarını sanatseverlere açtı

Sosyalist Yaşam Müzesi kapılarını sanatseverlere açtı

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