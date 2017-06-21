Sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanlarına cezaevi görevi

Bakanlar Kurulunun, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetmeliği ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'te yapılan değişiklik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

SOSYOLOG VE ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANI

Buna göre, ceza infaz kurumlarında personel ve hükümlülerin ruh, beden sağlığı ile bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek sağlayan ve müdahalede bulunan psiko-sosyal yardım servislerinde, psikolog ile sosyal çalışmacının yanı sıra sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı da görev yapacak.