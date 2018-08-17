taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.83905
Euro
6.6786
Altın
1174.5
Borsa
87143.21

Soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin öldü

20'den fazla şarkısı ABD müzik listelerinde ilk sıraya çıkan efsanevi şarkıcı Aretha Franklin, 76 yaşında Detroit'te hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 00:03..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

"Respect (You Make Me Feel) A Natural Woman", "Think" ve "Spanish Harlem" gibi şarkılarıyla bilinen Franklin'e 2010'da kanser teşhisi konmuştu.

Geçen yıl emekli olduğunu açıklayan, bir haftadır hastanede tedavi altına alınan Franklin'in durumu ağırlaşmıştı.

Franklin, son konserini ise Elton John Aids Vakfı yararına geçen yıl düzenlenen galada vermişti.

Soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin öldü

ARETHA FRANKLİN'İN HAYATI

İlahi şarkıcısı, piyanist ve ünlü bir vaizin kızı olarak dünyaya gelen Franklin, küçük yaşlarından itibaren Mahalia Jackson ve Clara Ward gibi isimlerden eğitim aldı.

Columbia müzik şirketiyle sözleşme imzalayan Franklin, 1968'de Amerika ve Avrupa'da "Lady Soul" diye anıldı.

Franklin siyah ABD'lilerin gururu olarak Time dergisinde kapak oldu ve Martin Luther King'den ödül aldı.

"Blues Brothers" filmindeki performansıyla da göz dolduran Franklin, 1980'lerde "Who's Zooming Who?" ve George Michael ile yaptığı düet "I Knew You Were Waiting" gibi büyük başarı getiren şarkılara imza attı.

Franklin 2005'te de "milyonlarca Amerikalının kalbini fethettiği" için dönemin ABD Başkanı George W Bush'tan Başkanlık Özgürlük Madalyası almıştı.

10 yıl sonra da "You Make Me Feel Like A Natural Woman" şarkısıyla Başkan Barack Obama'yı gözyaşlarına boğan Franklin, 2009'da Obama'nın ilk yemin töreninde de şark söylemişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Başakşehir Avrupa'ya veda etti

8
Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

0
Doğan Kalafat: Marmara bölgesi gladyatör arenası gibi

Doğan Kalafat: Marmara bölgesi gladyatör arenası gibi

6
Beşiktaş’ın Avrupa'da rakibi Partizan

Beşiktaş’ın Avrupa'da rakibi Partizan

5
Soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin öldü

Soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin öldü

1
Emniyet Müdürü: FETÖ'cülerde intihar eğilimi artacak

Emniyet Müdürü: FETÖ'cülerde intihar eğilimi artacak

0
Köpeğe çarpan otomobil yan yattı

Köpeğe çarpan otomobil yan yattı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM