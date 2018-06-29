Sousa, Trump'ı sarstı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'yı ağırladı.

TRUMP SERT KAYAYA ÇARPTI

Sousa'yı kapıda karşılayan Trump, Sousa'nın el sıkmasıyla minik bir şok yaşadı. Her el sıkışmasında baskın bir karekter gösteren Trump, Sousa'nın tarzı karşısında yetersiz kaldı. Sousa, tokalaşırken kendinden daha iri cüsseli olan Trump'ı savurdu.

Trump bu kez çetin cevize denk geldi VİDEO

Görüşmede Sousa'nın vücut dilindeki rahatlığın aksine Trump'ın oldukça gergin olduğu gözlendi.