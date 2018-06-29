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Sousa, Trump'ı sarstı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ABD Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etti.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 08:51..
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'yı ağırladı.

TRUMP SERT KAYAYA  ÇARPTI

Sousa'yı kapıda karşılayan Trump, Sousa'nın el sıkmasıyla minik bir şok yaşadı. Her el sıkışmasında baskın bir karekter gösteren Trump, Sousa'nın tarzı karşısında yetersiz kaldı. Sousa, tokalaşırken kendinden daha iri cüsseli olan Trump'ı savurdu.

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Görüşmede Sousa'nın vücut dilindeki rahatlığın aksine Trump'ın oldukça gergin olduğu gözlendi.

Sousa, Trump'ı sarstı

Sousa, Trump'ı sarstı

Sousa, Trump'ı sarstı

Sousa, Trump'ı sarstı

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