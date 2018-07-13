Şov yaparken canlarından olacaklardı

Beşiktaş-Bomonti Tüneli Bomonti istikametinde meydana gelen kazada, tünele girerek trafikte seyreden motosikletli genç, arkasındaki ile birlikte tek teker üstünde gitmek istedi.

ÖN KALDIRDI

Ön tekeri kaldırarak bir süre bu şekilde giden motosikletli, kısa bir süre sonra dengesini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet yere düşerken, üstündeki gençler ise yere savruldu.

Beşiktaş Tüneli’nde tek teker kazası ViDEO

METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

Yolda metrelerce sürüklenen gençler hafif şekilde yaralanırken, gençler seyir halinde olan araçların altında kalmaktan ise kıl payı kurtuldu. Tüm bu yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.