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Soyguncu, iş yeri sahibinin sınıf arkadaşı çıktı

Mersin'de, lise arkadaşının kuyumcu dükkanına giren kar maskeli hırsız hiçbir şey çalamadan kaçtı.

07.10.2017 - 14:18
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Mersin'in Akdeniz İlçesi'ndeki Ercan Yalçın'ın işlettiği kuyumcuya, 30 Eylül'de saat 10.00 sıralarında kar maskeli bir kişi elinde torba ile geldi. Elinde herhangi bir silah veya bıçak olmayan kişi, kuyumcuya önce altınları vermesini söyledi. Kuyumcu da, olayın şaka yapıldığını düşünerek tepkisiz kaldı. Bunun üzerine iş yeri sahibi Yalçın ile soyguncu arasında arbede yaşandı. Panikleyen soyguncu, hiçbir şey almadan kaçtı.

Kuyumcunun bağırması üzerine bölgedeki vatandaşlar tarafından kovalanan zanlı, kaçarken üzerinde bulunan bıçakla bir kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı.

Soyguncu, iş yeri sahibinin sınıf arkadaşı çıktı

ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlının S.A. olduğunu belirleyen ekipler, belirlediği adrese operasyon yaparak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan S.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Soyguncu, iş yeri sahibinin sınıf arkadaşı çıktı VİDEO

"LİSEDEN ARKADAŞIM OLMASI BENİ ÜZDÜ"

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kuyumcu Ercan Yalçın, soyguncu S.A.'nın liseden sınıf arkadaşı olduğunu öğrenince şok oldu. Soygun sırasında maskeli olduğu için tanıyamadığını belirten Yalçın, "O zaman masada çeyrek altın vardı, onu sayıyordum. Bir an kapıdan kar maskeli biri geldi. Bana 'boşalt burayı' dedi. Tabi ben o an zannettim ki biri şaka yapıyor. Çünkü elinde silah yoktu, bıçak yoktu, hiçbir yok. Üstüme gelmeye başladı, masaya basıp üstüme zıplayınca ben itekledim. Ondan sonra kaçtı gitti. Liseden arkadaşım olması beni daha çok üzdü." dedi. Soyguncunun liseden arkadaşı çıktı

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