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Soyguncu kasada para bulamayınca küfredip kaçtı

Gebze'de markete soygun için giren hırsız, kasada para olmadığını görünce, bıçakla tehdit ettiği kasiyerlere küfredip kaçtı.

08.02.2017 - 00:25
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Olay, saat 21.30 sıralarında, Osman Yılmaz Mahallesi 639. Sokak'ta meydana geldi. Kapanmak üzere olan bir markete giren kişi, kasiyerleri bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları istedi.

Soyguncu kasada para bulamayınca küfredip kaçtı

KASİYERLER PARALARI TESLİM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Ancak kasiyerler, paraları teslim ettiğini söyledi. Bunun üzerine kasaları kontrol eden hırsız, para olmadığını görünce kasiyerlere küfredip marketten çıkarak uzaklaştı.

Soyguncu kasada para bulamayınca küfredip kaçtı

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Soyguncu kasada para bulamayınca küfredip kaçtı

Soyguncu kasada para bulamayınca küfredip kaçtı

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