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Soygunu engellemeye çalışan genç ayağından vuruldu

Bahçelievler'de marketi soymaya çalışan soyguncuyu engellemek isteyen lise öğrencisi genç bacağından yaralandı.

14.02.2017 - 07:07
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Kocasinan Merkez Mahallesi Anadolu Sokak'ta, lise öğrencisi B.Y. (16) alışveriş yaptığı sıralarda markete yüzü maskeli bir kişi girdi. Belindeki tabancaya market sahibine doğrutan maskeli soyguncu kasadaki paraları istedi. Market sahibi paraları verdiği sırada lise öğrencisi B.Y soyguncuya müdahele etmeye çalıştı.

Soygunu engellemeye çalışan genç ayağından vuruldu

Soyguncuya lise genç arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında tabancanın ateş almasıyla genç bacağından yaralandı. Paraları alan soyguncu yaya olarak kaçtı. Market sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından B.Y. ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme yaparken soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen yaralı gencin akrabası Resul Uluç ise şöyle konuştu:

"Bakkalı soymaya çalışan çocuğun bir tanesine orda müdahale edince ateş etmiş, bacağından vurmuş onu. Bizim bildiğimiz bu kadar. Şimdi hastanede çocuk benim kapı komşum aynı zamanda akrabayız. Çocuk lise ikinci sınıfta"


Soygunu engellemeye çalışan genç ayağından vuruldu

Soygunu engellemeye çalışan genç ayağından vuruldu

Soygunu engellemeye çalışan genç ayağından vuruldu

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