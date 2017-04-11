Söylemezsem Olmaz'da kavga iddiası

Ömür Varol, Nihat Doğan ve Bircan İpek, magazin dünyasındaki en son gelişmeleri aktardığı 'Söylemezsem Olmaz' programında, Nihat Doğan ve Ömür Varol'un yayın sonunda yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edildi. Kavgayı, güvenlik görevlileri ve çalışanların yatıştırdığı ileri sürüldü.

İddiaya göre; Bircan İpek magazin haberlerine neden daha fazla yer verilmediğini sordu.

NİHAT DOĞAN TARTIŞMAYA KATILDI

Ömür Varol ise; reytinglerin iyi olduğunu, insanların magazinle ilgilenmediğini ve yeterince magazin haberi yayınlandıklarını söyledi. Tartışma devam ederken araya Nihat Doğan girdi.

Nihat Doğan'ın da daha fazla magazin haberi istediğini söylemesi üzerine; Ömür Varol, bundan sonra sadece magazin haberleri yayınlanacağını ama bu durumda kendisinin olmayacağını belirtti. Tartışmada sesler yükseldi ve itişmeler yaşandı.

KAVGAYA ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETTİ

İtişmeler kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. Stüdyo koridorlarında gerçekleşen kavgayı güvenlik görevlileri ve çalışanlar yatıştırdı.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DA TAHİR SARIKAYA DÖNEMİ

Bu sabah ekranlara gelen programda Ömür Varol'un ayrıldığı ve yerine Beyaz TV sunucularından Tahir Sarıkaya'nın geldiği görüldü.



