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Soylu Avrupa'nın uyuşturucu hassasiyetini eleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'da uyuşturucuya karşı yasal hassasiyetin zayıf olduğunu söyledi ve "Biz olmasak Avrupa’da ayık gezen genç olmayacak." dedi.

AA | 17.08.2018 - 10:03..
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Soylu Avrupa'nın uyuşturucu hassasiyetini eleştirdi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotim Temel Eğitim Sertifika Töreni'ne yaptığı konuşmada, "PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirin 1,5 milyar dolar olduğunu ifade etmiştim. Kaçak sigaralarının da PKK'nın elinden geçtiği biliyoruz." dedi.

Alınan her bir dal sigaranın terör örgütlerinin değirmenine su taşıdığını savunan Soylu, şöyle devam etti:

"AVRUPA'DA YASAL HASSASİYET ZAYIF"

"Zehri gelişmiş laboratuvarlarda üretiyorlar. Bunun da doğal güzergahı bizim güzel ülkemizden geçiyor. Geçerken de maalesef bir kısmında bizim ülkemiz hedef oluyor. Avrupa'da yasal hassasiyet de zayıf. Laboratuvarları gelişmiş Avrupa'nın ama kanunları geri kalmış.

Her konuda birlik olan Avrupa bu konuda birlik olamıyor. Uyuşturucuyu özgürlük normları için sıkıştırmaya çalışıyorlar. Cezalar ve uygulamalar farklı farklı.

"BİZDE CEZALAR ÇOK DAHA AĞIR"

Bizde cezalar onlara göre çok daha ağır. ABD'nin Afganistan'a müdahale ettiği yıl olan 2002'de haşhaş ekim alanı 17 bin hektardı. 2017 yılında ise üretim alanı tam 328 bin hektara çıkmıştır. Uyuşturucu meselesi dünyanın üzerine bir çığ gibi gelmektedir. Ancak dünya halen havaya bakıp ıslık çalmaktadır.

"BİZ OLMASAK AYIK GEZEN GENÇ OLMAYACAK"

Beni bağışlasınlar teşbihte hata olmaz. Biz olmasak Avrupa'da ayık gezen genç olmayacak. Buradan nakledileceklerin önemli bir bölümünü engellemeye çalışıyoruz. Benim tecrübemi paylaşayım: Kimseden bize fayda yok. Uyuşturucu konusunda kendi göbeğimiz kendimiz kesmeliyiz.

Şu anda Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var. 57 bin kişi. Terör örgütlerinin yegane varlık sebebi uyuşturucu ticaret olacaktır. Bununla topyekun mücadele etmek zorundayız."

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