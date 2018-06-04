Soylu: Bunlar FETÖ'cüleri de serbest bırakmak ister

Türkiye'nin son dönemde darbe girişimlerinden milletin iradesiyle kurtulduğunu belirten Soylu, vatandaşların kesinlikle oy kullanmaya gitmesi gerektiğini belirtti. "Allah bunlara fırsat vermesin" diyerek muhalefeti eleştiren Bakan Soylu, FETÖ'cüleri bile cezaevlerinden çıkarmak isteceklerini söyledi.

"HERKES SANDIĞA GİTSİN"

Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlarla sahur programında bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini vurguladı.

Soylu, 24 Haziran'da herkesin sandığa gitmesi çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Eşinize, dostunuza, akrabanıza söyleyin, 24 Haziran'da sandığa gitsin. Bu kadar darbeler geçti, biz neyle yendik bunları? Oy ile sandık ile yendik. Gezi olaylarını neyle yendik? 17-25 Aralık darbesi, 2014 yılında Mart ayında bu ülkede seçim oldu. Bu millet, darbeyi de geziyi de sandığa gömüverdi. 15 Temmuz'da darbe oldu 2016'da, 2017'de Türkiye referanduma gitti, darbenin kapağını kapattı, milletin gücü budur."





SOYLU MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Soylu, Türkiye'nin 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında kaosa sürüklenmek istendiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah bunlara fırsat vermesin. Bunlar bugün Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak isterler, yarın da FETÖ'cüleri çıkarmak isterler. Zihinleri belli, anlayışları belli, bunlara verilecek en güzel cevap, sandıkta verilecek cevaptır. İşimizi yarım bırakmayalım, terörle mücadelemize devam edelim. Türkiye'nin işi çok, yapacağı çok işi var; hem kendi memleketimiz için hem de dünyaya söyleyecek çok şeyi var. Bizi 7 Haziran ve 1 Kasım arası makasa almak isteyenler, bizi iki darbe arası bir makasa almak isteyenlere ne olursunuz müsaade etmeyin."

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra burada vatandaşlarla sahur yaptı.