taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.330
USD
3,8627
EURO
4,5378
ALTIN
155,89
PETR
63,2200

Soylu: ByLock'çu vekil bulun istifa etmeyen şerefsizdir

Meclis'te konuşma yapan İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında AK Parti'de 1 ByLock'çu vekil bulun istifa etmeyen şerefsizdir diyerek sert bir çıkış yaptı.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 22:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Soylu: ByLock'çu vekil bulun istifa etmeyen şerefsizdir

TBMM'de 2018 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken bugün İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülürken konuşmalarda sertliğin dozajıda oldukça yüksekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle CHP'li vekillerin kendi hakkında FETÖ'yle bağlantısı olduğu iddilarını dinledikten sonra muhalefetin eleştirilerine cevap vermek için kürsüye geldi.

"İSTİFA ETMEYEN ŞEREFSİZDİR"

Önce bakanlığın iç güvenlik konusunda çalışmalarını dile getiren Soylu, ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'yi hedef aldığı iddialara tek tek cevap verdi.

Süleyman Soylu: AK Parti'de 1 tane ByLock'çu bulun istifa etmeyen şerefsizdir VİDEO

Süleyman Soylu, CHP Lideri'nin AK Parti ve Hükümet'te ByLock'çu bakan ve milletvekilleri olduğu iddialarına karşı: "Daha yalanları bitmedi. Biraz önce bana edep dersi veren arkadaşlarıma söylüyorum: Bu hükümette 4 ByLock'çu bakan, 60 milletvekili var dediniz. 4 tane ByLock'çu bakanı bulsun istifa etmeyen namerttir. 60 tane değil bir tane ByLock'çu AK Partili bulsun. Bir gün görev yapan şerefsizdir." diye çok sert yüklendi.

İlginizi Çekebilir
Parkta valize buzla konulmuş bebek cesedi bulundu
Gaziantep'te parkta bir valizin içine buzlarla birlikte konulmuş ve vücudunda kızarıklar ile kesikle olan 2 aylık bebek cesedi bulundu.
Cumhurbaşkanı'ndan Mesut Yılmaz'a taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oğlunu kaybeden Mesut Yılmaz'ı arayarak başsağlığı diledi.
Mesut Yılmaz Türkiye'ye döndü
Oğlu hayatını kaybeden Mesut Yılmaz eşiyle birlikte ABD'den döndü, cenazenin bulunduğu hastaneye gitti, Mesut Yılmaz daha sonra hastaneden ayrılırken eşi ise orada kaldı.
Tunceli’de 8 terörist öldürüldü
Tunceli Pülümür Kızılmescit-Karagöl Dere mevkiinde düzenlene operasyonda aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de olduğu 8 terörist öldürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla ilgili detaylar

Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla ilgili detaylar

34
Yavuz Yılmaz'ın ölümünde soru işaretleri

Yavuz Yılmaz'ın ölümünde soru işaretleri

41
Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti

Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti

44
Aydan Şener'in Atatürk hayranlığı

Aydan Şener'in Atatürk hayranlığı

160
Mesut Yılmaz'ın evlat acısı

Mesut Yılmaz'ın evlat acısı

33
Abdurrahim Albayrak: Mesut Yılmaz'ın haberi yok

Abdurrahim Albayrak: Mesut Yılmaz'ın haberi yok

96
Mesut Yılmaz Türkiye'ye döndü

Mesut Yılmaz Türkiye'ye döndü

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM