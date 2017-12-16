Soylu: ByLock'çu vekil bulun istifa etmeyen şerefsizdir

TBMM'de 2018 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken bugün İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülürken konuşmalarda sertliğin dozajıda oldukça yüksekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle CHP'li vekillerin kendi hakkında FETÖ'yle bağlantısı olduğu iddilarını dinledikten sonra muhalefetin eleştirilerine cevap vermek için kürsüye geldi.

"İSTİFA ETMEYEN ŞEREFSİZDİR"

Önce bakanlığın iç güvenlik konusunda çalışmalarını dile getiren Soylu, ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'yi hedef aldığı iddialara tek tek cevap verdi.

Süleyman Soylu: AK Parti'de 1 tane ByLock'çu bulun istifa etmeyen şerefsizdir VİDEO

Süleyman Soylu, CHP Lideri'nin AK Parti ve Hükümet'te ByLock'çu bakan ve milletvekilleri olduğu iddialarına karşı: "Daha yalanları bitmedi. Biraz önce bana edep dersi veren arkadaşlarıma söylüyorum: Bu hükümette 4 ByLock'çu bakan, 60 milletvekili var dediniz. 4 tane ByLock'çu bakanı bulsun istifa etmeyen namerttir. 60 tane değil bir tane ByLock'çu AK Partili bulsun. Bir gün görev yapan şerefsizdir." diye çok sert yüklendi.