İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler AK Parti İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soylu, burada Doğubeyazıt'ta Mevlit Bengi isimli vatandaşın öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuştu.

"KATLEDİLEN BENGİ'NİN 10 ÇOCUĞU VARDI"

Soylu katledilen Bengi'nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada doğu ve güneydoğuda HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır. Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız."

Soylu: CHP'li il başkanlarının tek adresi PKK cenazesi



"CHP'Lİ İL BAŞKANLARINA PKK CENAZESİ İÇİN KONTEJAN"

Soylu, CHP il başkanlarının hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinde protokole alınmamasına yönelik talimat verdiği iddialarla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim: 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar."