taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.251
USD
4,5668
EURO
5,3207
ALTIN
183,68
PETR
78,5600

Soylu: CHP'li il başkanlarının tek adresi PKK cenazesi

Bakan Soylu, CHP'nin Kandil'in partisi ile olan bağına tepki göstererek, 'CHP'li il başkanlarına PKK cenazeleri için kontenjan' ayıracaklarını söyledi.

DHA | 29.06.2018 - 13:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Soylu: CHP'li il başkanlarının tek adresi PKK cenazesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler AK Parti İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soylu, burada Doğubeyazıt'ta Mevlit Bengi isimli vatandaşın öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuştu.

"KATLEDİLEN BENGİ'NİN 10 ÇOCUĞU VARDI"

Soylu katledilen Bengi'nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada doğu ve güneydoğuda HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır. Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız."

Soylu: CHP'li il başkanlarının tek adresi PKK cenazesi

"CHP'Lİ İL BAŞKANLARINA PKK CENAZESİ İÇİN KONTEJAN"

Soylu, CHP il başkanlarının hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinde protokole alınmamasına yönelik talimat verdiği iddialarla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:
"Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim: 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar."

Soylu: CHP'li il başkanlarının tek adresi PKK cenazesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı

Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı

984
100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

79
CHP’li Eren Erdem gözaltına alındı

CHP’li Eren Erdem gözaltına alındı

306
CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

607
HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

313
Geziciler yine ekonomik boykot peşinde

Geziciler yine ekonomik boykot peşinde

408
Türkiye'ye mülteciler için 3 milyar euro

Türkiye'ye mülteciler için 3 milyar euro

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM