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Soylu: Devlet terörden intikam almazsa devlet olamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede "intikam" polemiğine açıklık getirdi.

AA | 08.01.2017 - 00:47
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Süleyman Soylu, Antakya Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"DEVLET ADAMI İNTİKAM DEMEZ DİYORLAR"

"Şunu söylemek istiyorum birileri akıl veriyor ya, diyor ya 'Devlet adamı intikam demez' diye. Evet devlet devlete intikam, devlet milletine intikam elbetteki söylemez ama bir şey söyleyeyim. Devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz"

"BİZ, NEYİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

"Baktılar ki yüzde 50 alan AK Parti'yi iktidardan uzaklaştıramayacağız, alçak ve hain bir darbe girişimine ev sahipliği yaptılar. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağı kalktığı an, oradan havadan onun koordinatlarının ABD'den nereden verildiğini, yani bir talimatla beraber 'Siz Cumhurbaşkanı'nın uçağını düşürün, gereğini yerine getirin' diye onun koordinatlarını kimlerin verdiğini, nasıl ve ne şekilde hangi sonucu arzu etmek istediklerini hepsini biliyoruz"

Soylu: Devlet terörden intikam almazsa devlet olamaz

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