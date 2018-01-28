Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile AK Parti Merkezefendi İlçe Teşkilatının Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci olağan kongresine katıldı.

Burada konuşan Soylu, Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hilmi Öz'e ve tüm şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

"DÜNYANIN EN MEŞRU HAREKATI"

Soylu, Türkiye'nin menfaat hesabı yapmadan 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, komşusunu da unutmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın en meşru harekatını gerçekleştiriyoruz, 3,5 milyon insan bizim ülkemizde. İfade etmek istiyorum ki her birisi seslerini kestiler. Bugün Amerika orada terör örgütüne sahip çıkıyor PYD'ye, PKK'ya sahip çıkıyor, 5 bin tır silah gönderiyor, yüzlerce kargo uçağıyla birlikte orada o bölgenin kaos içerisine girmesine zemin hazırlıyor."

Ülke genelinde turist sayısının arttığını ve işsizlikle mücadelenin devam ettiğini anlatan Soylu, terör örgütleriyle mücadele edilirken Türkiye'nin attığı bu büyük adımların birilerinin hesaplarını bozduğuna dikkati çekti.

Soylu, Türkiye'nin PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele ettiğini, bunları yaparken de 15 Temmuz'da verilmiş demokrasi ve hürriyet mücadelesinin bir benzerini verdiğini ifade etti.

"AYMAZLIK, AHLAKSIZLIK, CİBİLLİYETSİZLİK"

Konuşmasında Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamasını kınayan Soylu, şunları kaydetti:

"Bazen içim içimi yiyor, Türkiye'nin anlı şanlı dernekleri, bir şekilde odaları, en son Türk Tabipleri Birliği... Bu anlayışı duyduğumuzda bu anlayışı okuduğumuzda, hissettiğimizde acaba bunlar bu memlekete mensup mu kendi kendimize soruyoruz. Siyaset de biter, bakanlık da biter ama hayatınızın en önemli ve onurlu işi bu memleketin mensubu olmaktır ve bu millete tabi olmaktır. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Savaşta ve barıştayken bir terör örgütüyle beraber Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini bir tutmak aymazlıktır, ahlaksızlıktır, cibilliyetsizliktir, başka hiçbir şey değildir."

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOKTUR"

Zeytin Dalı Harekatı'nda verilen mücadeleye vurgu yapan Bakan Soylu, "Bugün evlatlarımız büyük mücadele veriyorlar, inşallah oralar sulha kavuşacak, 3,5 milyon bizim misafirimiz de kendi topraklarıyla huzur içerisinde orada buluşacaklardır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur, hiçbir tarihte de olmamıştır. Biz büyük bir milletiz, zorlukta başkasının toprağına göz diken bir millet hiçbir daim olmadık. Üzerimize düşen bir sorumluluğu dünya sırtını dönse de getirmek zorunda olduğumuzu elbette ki biliyoruz." ifadelerini kullandı.