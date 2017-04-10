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Soylu: Kahvehaneyi basan silahlı teröristleri yakaladık

Okmeydanı'nda silahlarla kahvehaneyi basarak 'Evet' diyenleri tehdit eden teröristler yakalandı.

10.04.2017 - 14:02
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Soylu: Kahvehaneyi basan silahlı teröristleri yakaladık

İçişleri Bakanı, Okmeydanı'nda 'Evet' çalışmalarının yapıldığı iddia edilen kahvehaneyi silahlarla basarak 'Hayır' propagandası yapıp 'Evet' diyenleri tehdit eden teröristlerle ilgili konuştu.

"DEVLETİMİZ 24 SAAT AYAKTADIR"

Soylu, "İçlerinden birisi pantolonunu değiştirmeyi unutmuş ve arkadaşlarımız bir iki gün önce ki eylemle o gün pantolonunu değiştirmeyen kişinin eylemini birleştirip bütünleştirince, hemen gece yarısı bu huzuru ve sükunu ortadan kaldırmaya çalışan bu serserileri bir şekilde adalete teslim etmek üzere emniyete götürmüşlerdir. Yani devletimiz 24 saat ayaktadır. Hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Soylu: Kahvehaneyi basan silahlı teröristleri yakaladık VİDEO

Soylu: Kahvehaneyi basan silahlı teröristleri yakaladık

Soylu: Kahvehaneyi basan silahlı teröristleri yakaladık

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