Soylu: Kılıçdaroğlu SSK gibi CHP'yi de batırıyor

Soylu, adeta milletin darbeler ve diğer uygulamalarla terbiye edilmeye çalışıldığını vurgulayarak, "1960 darbesiyle, 1971 muhtırasıyla, 1980 darbesiyle, 28 Şubat’la... Hepsi bu sistemin içerisinde oldu. Kendisini koruyamayan ve zaafa düştüğü andan itibaren de milletini müdafaa, muhafaza edemeyen bu sistem içerisinde oldu. Bir taraftan 27 Nisan, bir taraftan Gezi olayları, bir taraftan 17-25 Aralık, bir taraftan 6-7 Ekim olayları, bir taraftan en son şu meczubun, şu ahlaksızın helikopterlerle, F-16’larla, tanklarla beraber milletimizin hürriyetine kast ettiği 15 Temmuz olayı dahil olmak üzere başımıza çok iş getirdiler." diye konuştu.

"KİŞİ BAŞI GELİRİMİZ 3 BİN DOLARKEN HEPSİ DOSTTU"

Yıllarca yaşananların maliyetini milletin çektiğini ifade eden Soylu, "Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim ve 15 Temmuz, dördü ile beraber dört senedir bizi oyaladılar. 3 bin dolardan 11 bin dolara geldik ve orada durduk ancak kendimizi muhafaza etmeye çalışabiliyoruz. Türkiye’yi içeriden, dışarıdan kuşatıp adım attırmayacaklar. Nasıl yapacaklar bunu? Bu sistemle beraber yapacaklar, geçmişte yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, vatandaşlara, "16 Nisan nedir biliyor musunuz?" sorusunu yönelterek, "Bizi terbiye etmeye çalışanlara karşı onların nasıl demokrasiyle terbiye edilebileceğinin en güzel tarihidir." dedi.

Kişi başına gelir seviyesi bin 500, 2 bin ve 3 bin dolar olduğu dönemde Amerika'nın, Avrupa'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın da Türkiye'nin dostu olduğuna dikkati çeken Soylu, "Ne zaman 11 bin dolara geldik, ne zaman insansız hava uçağımızı, Altay tankımızı, Marmaray’ı yaptık, biz onlar için tehdit olmaya başladık. Ne yaparlarsa yapsınlar, ister PKK, ister DEAŞ, ister FETÖ, ister Hollanda, ister Almanya gelsin, bize Düzköy yeter." açıklamasını yaptı.

"HEM PKK BİTECEK HEM DE KANDİL"

Bakan Soylu, mevcut sistemin, boşlukların, arızaların sistemi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Trabzonspor maça çıktı, diyelim ki sol bekten gol yedi. İki, üç gol yedi. Sol tarafın görünüyor, açık, oraya adam koyman lazım… 4, 5, 6 gol yedin. Millet ne yapar? Millet sahaya iner mi? İner değil mi? 1960 darbesini yedik, 1961'de adamımız asıldı, 1971 muhtırasını yedik ikinci gol, 1980 darbesini yedik üçüncü gol, 28 Şubat’ı yedik dördüncü gol, 27 Nisan’ı yedik altıncı gol, Gezi olayını yedik yedinci gol, 6-7 Ekim olaylarını yedik sekiz, 17-25 Aralık’ı yedik dokuz, 15 Temmuz 10 gol yiyoruz, biz daha tarafımızı değiştirmiyoruz. Şimdi diyoruz ki 10 gol yedik. Millet dedi ki 'artık bu takım işlemez, millet sahaya inecek.' Şimdi o kadar basit. Millet alacak ehliyeti, bunlar değil. Bu milletin birliği, selameti, kardeşliği için kim kötü niyet besliyorsa bilsin ki hem millet karşısındadır hem Cenabı Allah karşısındadır."

Türkiye'nin her noktasında terörle mücadelenin devam ettiğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Aslanlarımız dün akşam 19 kişi etkisiz... Bu sabah 14 kişi, sabah ve öğleden sonra da gene 3 kişi daha etkisiz. Devam, merak etmeyin. Bunlar nerede olursa olsun, zannetmesinler sadece Gabar’da, Cudi’de... Her yerde bizim adamlarımız var. Hem PKK bitecek hem de o Kandil orada duramayacak bunu herkes bilsin. Zaten korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar. Orada ne kadar dostları varsa, bütün mühimmatlarını yüklesinler, ne kadar destek olacaklarsa olsunlar, biz onların ne yaptıklarını biliyoruz, bilsinler ki hepsini tarihe gömeceğiz." diye konuştu.

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirerek, "CHP’lilere de millete de şikayetimdir Kılıçdaroğlu’nu; bizim evlatlarımız bugün terörle mücadele ediyorlar, onlar terörle mücadele ederken terörün değirmenine can suyu taşımanın hesabını millet bu dünyada da öteki dünyada da soracak." ifadesini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU FETÖ İLE YA ORTAK, YA DİYET ÖDÜYOR YA DA ESİR"

Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretine de değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salonda 200 kişiye konuştu, bunların yarısı da kendisiyle geldi. Orada diyor ki ‘Türkiye 4 milyon Suriyeliyi vatandaş yapacak.' Ne demek istediğini biliyor musunuz? Diyarbakır’da Kürt kardeşlerimize diyor ki fitneye, fesada bak 'bunlar Suriyelidir, bunların büyük bir bölümü Arap'tır, getirecekler bunları burada Türk vatandaşı yapacaklar aman ha dikkat edin.' Yine milletimizin içerisine fitne, fesat tohumu ekip, yine milleti birbirine koyabilecek kadar insanlık dışı bir düşünce."

Süleyman Soylu, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli bulunduğunu anımsatarak, "Oraya da 1 milyon eklemiş, onun eklemeleri çoktur." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun referandumda 3,5 kişinin daha kendisine 'hayır' oyu vermesi amacıyla böyle bir yol izlediğini savunarak, "Sen referandum için seçim için bu ülkenin geleceğini tehlikeye atıyor ve birşey daha yapıyorsun yeniden millet içerisinde fitne ortaya çıkarmaya çalışıyorsun." diye konuştu.

Soylu, Kılıçdaroğlu’nun niçin FETÖ ile hareket ettiği sorusunu yönelterek, "Niçin beraberler? Ya ortaklar ya diyet ödüyor ya da esir. Kılıçdaroğlu masken düştü, sürdüğün boyalar düştü. Nasıl SSK’yı batırdıysa CHP’li kardeşlerime söylüyorum; CHP’yi de batırıyor, dikkat edin, bir an önce terk edin bu adamı." değerlendirmesinde bulundu.

Yargı üzerinde yapılan tartışmalara ilişkin ise Soylu, şunları söyledi:

"Gol yediğimiz sistem değişmesin diye her yalanı söylüyorlar. Hangi yargıdan bahsediyorsun? 1961'de Yassıada’da uyduruk mahkemelerle rahmetli Menderes’i astığın hakimlerin, savcıların, yargıçların karar verdiği yargıdan mı bahsediyorsun? 28 Şubat’ta bu ülkede Tayyip Erdoğan’ın milletle olan muhabbetini gördükten sonra bunu engellemek için siyaseten yasaklı hale getirip, muhtar bile seçilemeyecek duruma getirdikten sonra hapishaneye gönderen hakimden, savcıdan, yargıçtan mı bahsediyorsun? 17 Aralık sabahı Menderes’ten tam 53 yıl sonra yeniden bu ülkede, bu milletin aynı ızdırabı yaşamasını temin edebilmek için kıymetli Cumhurbaşkanımızın, onun karşılaştığı hazin sondan daha hazin bir sonla karşılaşması için ortaya koyduğunuz yargıçlar, hakimler, savcıların 17 Aralık'taki yargı darbesinden mi bahsediyorsun?"





"SEN BU MİLLETİ TERBİYE EDEMEZSİN"

Bakan Soylu, 15 Temmuz akşamı darbe girişiminin başarılı olması durumunda yeni anayasa yapılacağını belirterek, "1961, 1982 ile terbiye edemediler, 15 Temmuz’dan sonra bir anayasa daha yapacaklar, terbiye edecekler. Hadi oradan, sen bu milleti terbiye edemezsin. Meclis oyunlarıyla, medya, sermaye, uluslararası kuruluş baskısıyla hükümeti başka bir noktaya koyabilecek yapıyı bir şekilde değerlendiren ve bunu ortadan kaldıran bir sistemi bugün hep birlikte tarihin derinliklerine atmalıyız." dedi.

Milleti hiçbir zaman aldatmadıklarını, mahcup etmediklerini anlatan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da milleti hiçbir zaman yanlış bir yere sevk etmediğini vurguladı.

Soylu, Avrupa’da ve Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki ülkelerde yaşananlara da değinerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın durumunu görüyoruz, şaşalamış vaziyette, tam faşizmin merkezi oldu. Hepsinin durumu belli, tam 300 yıldır bu zaman dilimini bekliyoruz. 21. asrın ilk 15 yılında kıymetli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la beraber birinci sıçramayı gerçekleştirdik, öyle veya böyle bu noktaya kadar geldik. Eski Türkiye değiliz artık, yatırımlarımızı yaptık, hızla ilerliyoruz, geleceğe doğru 2023, 2053 ve 2071'e bakıyoruz. Şimdi ikinci sıçramamızı yapma zamanıdır. Bunu, bu sistemle gerçekleştiremeyeceğiz. Yeni bir 15 Temmuz’un başımıza ne zaman geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Hangi tezgahı kuracaklar, hangi anlayışı ortaya koyacaklar... Bunlara bu fırsatı vermeyelim. Güçlü, özgür, zengin, ayakları üzerinde duran bir Türkiye'ye hep beraber adım atalım. Bunu da ancak kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la sağlarız. Hafif bir namlunun ucunu görenin nasıl kıvırdığını geçmiş dönemlerden hepimiz bildik değil mi? Nasıl düdük çalınca hizaya girdiğini bildik ama Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz’da 'milletim meydanlara çıksın.’ dedi, kendisi de hiç birşey düşünmeden Marmaris’ten uçağa bindi ve İstanbul’a indi. Ancak onun cesaretiyle, güveniyle, milletle olan muhabbetiyle ve ancak onun tecrübesiyle beraber Türkiye hedeflerine ulaşabilir."