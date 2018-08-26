Soylu: Ölümlü kaza oranı düştü ama kaza başına ölüm oranı arttı

İstanbul'dan helikopterle Balıkesir'in Susurluk ilçesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve Mustafa Canbey, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Bakan Soylu, polis uygulama noktasında, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında yol uygulamasına katılarak, yetkililerden trafik yoğunluğuyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, bayram boyunca dinlenmeden çalışan herkese teşekkür etti.

"ENTERESAN BİR GELİŞME DE MAALESEF YAYA ÖLÜMLERİNDE"

Soylu, tatilin ilk gününden itibaren kazaların yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: "Ölümlü kaza oranımız düştü. Ölümlü kaza sayımız da düştü ama aynı olayda meydana gelen ölüm sayımız maalesef arttı. Hem geçen seneyle aynı oranda gidiyoruz hem de son 10 yılın ortalamasıyla aynı oranda gidiyoruz. Dün akşam itibarıyla maalesef 99 kaybımız söz konusu. Bunların büyük bir bölümü yüzde 40 civarı şehirlerarası yollarda, yüzde 30 civarı şehir içi yollarda, geri kalan bölümü de kırsal dediğimiz alanlarda, köy yollarında veya şehir ve köyleri birleştiren yollarda meydana geldi. Bu sene enteresan bir gelişme de maalesef yaya ölümlerinde oldu. Yani yüzde 17, yüzde 18 civarında oldu, böyle bir tablo beklemiyorduk."