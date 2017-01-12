Soylu: Suikast hakkındaki bilgiler entresanlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast hakkında elde edilen bilgilerin enteresan gelişmelere doğru yöneldiğini, olayın ucunun nereye gittiğinin hemen netleştiğini söyledi.

"FETÖ'NÜN ÜZERİNE DAHA ÇOK ŞİDDETLE GİTMELİYİZ"

FETÖ'ye yönelik operasyonların bazı kesimlerce eleştirildiğini anımsatan Soylu, "Söylemek isterim ki daha kara bir şekilde gitmemiz lazım diyenlerin inancı ve kararlılığı bende net bir şekilde yerini bulmaktadır. Yani az şiddetle gidiyoruz, çok şiddetle gitmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, 667 sayılı KHK ile bin 125, 677 sayılı KHK ile de 178 FETÖ, 189 PKK/KCK, 20 DHKP-C, 8 DAEŞ bağlantılı derneğin kapatıldığını anımsattı.

Terör örgütleriyle bağlantılı derneklerin tespitine ilişkin, ilgili birimlerin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Soylu, kapatılan derneklerin yayın organlarında terör örgütlerinin propagandasının yapıldığının net şekilde belirlendiğini anlattı.

"ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK İSTİSMARLAR"

Bakan Soylu, terör örgütüne bazı dernekler vasıtasıyla finans sağlandığının tespit edildiği, ayrıca bölgede aylar önce yürütülen operasyonlarda, Van ve Mardin'de belediye araçlarının bombalı eylem ve çatışmalarda kullanıldığı, belediye binalarında yapılan aramalarda roketatar ve havan mermileri bulunduğu, Diyarbakır Belediyesi personelinin maaşından bölücü terör örgütü için 200 lira kesildiği, hendek kazan belediyeye ait iş makinelerinin fotoğraflarının bulunduğu ve terör örgütüne yapılan daha pek çok yardımın tespit edildiği bilgilerini paylaştı.

Soylu, "Şeytanın aklına gelmeyen tüm istismarlar, bu milletin vergisi üzerinden maalesef orada insanların hayat standardını yükseltmek için çalışmak zorunda olan belediyeler üzerinden terör örgütlerine devşirilmiştir." diye konuştu.