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Soylu: Telefon dinleme iddiaları tiyatral gösteridir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarına cevap verdi.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 13:56..
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İçişleri Bakanı Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Bakan Soylu ziyaretinin ardından burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLSUN HALKIN İÇİNE ÇIKAN NAMERTTİR"

Bakan Soylu bir gazetecinin CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarını sorması üzerine, “Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" diye yanıt verdi.

Bakan Soylu, Kandil'e olası harekat konusunda takvimin sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, “Bir gece ansızın her şey olabilir” dedi.

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