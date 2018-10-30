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Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

Bakan Süleyman Soylu, Tunceli'de donarak şehit olan 2 asker hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 10:30..
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Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu"Tunceli'de 2 askerimizin şehit düşmesiyle ilgili yanlış değerlendirmeler oldu. Şehitlerimizin olduğu yerde hiç ağaç yok. Bunları kimler olduğu açık. HDP sempatizanları, PKK'lılar, FETÖ'cüler ve Türkiye'de terörle mücadeleden rahatsız olanlar, Tunceli'nin huzurundan rahatsız olanlar.

TERÖR ÖRGÜTÜ KORUMAYA ÇALIŞIYORLAR

Tunceli'de biz operasyon yapıyoruz. Ama her operasyondan sonra ağaçlar yanıyor diye sözde şarkıcılar da dahil, terör örgütü mensuplarını sabah akşam koruyabilmek için çare arayan ve terör örgütüne müzahir olan siyasi partinin mensupları dahil orada eylem yaparak terörle mücadelemizi engellemeye çalışmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydu. Ama buna müsaade etmediğimizi de belirtmek isterim.

Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı ViDEO

Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

Videolarla, çok daha önce çekilmiş, karda kışta çekilmiş ve daha ziyade de oradaki personellerin kim olduğu da tespit edilememiş bir videoyu ortaya koyup infial yaratmaya çalışan bir grup...

Biz kahramanlarımızı, evlatlarımızı mevsimsel şartlara uymayan bir şekilde operasyona çıkarıyormuş gibi bir anlayışı yaygınlaştırmak için fırsatı eline geçirenler, elinden geleni tüm açıklamalara rağmen ortaya koymaya çalıştılar."

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