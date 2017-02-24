Soylu'dan HDP'ye: Hadi şimdi özerklik et de görelim

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, milletin 10 yılda bir yapılan darbelerle adeta şoklamaya çalışıldığına işaret ederek, korku siyaseti ve bölünme paranoyalarının yanı sıra vesayet kurumlarıyla bu ülkeyi dizayn etmeye çalışanların sadece tek bir yere giremediklerini, oranın da milletin gönlü olduğunu vurguladı.

Bütün planlara ve kurulan tezgahlara karşı milletin çok basit bir çözüm ürettiğini anlatan Bakan Soylu, "Kendisine demokrasi öğretmeye çalışanlara çok basit bir cevap verdi. 3 Kasım 2002'de mührü AK Parti'ye vurdu ve sandığa attı. 50 gramlık oy pusulasıyla birlikte bu millete tezgah kuranlara, bu milletin yarına ait özgürlüğüne, hürriyetine, zenginliğine ve ekonomisinin büyümesine kast edenlere cevabı hemde basit bir şekilde verdi." ifadelerini kullandı.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ SİSTEM DARBELER ÜRETİYOR"

İçinde bulundukları sistemin darbeler ürettiğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sistemin devam etmesini savunanlar, aynen bunun devam etmesini istiyorlar. 15 Temmuz akşamı saat 20:00'de Hakkarili gençler bakanlığımızdaydı. Ben yarım saat, bir saat sonra bu ülkede bir darbe olacağını düşünmüyorum. Bu darbelerin içinde yaşamış bir ailenin mensubu olarak darbe olacağını hiç düşünmüyorduk. Hangi biriniz 15 Temmuz akşamı birtakım ihanet gruplarının bu ülkenin yarınlarına ve bu ülkenin sevgilisi olan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir darbe girişimi içerisinde olduğunu düşünür. 28 Şubat'ı hepimiz hatırlıyoruz. İktidar dolu dizgin gidiyordu. Hangi birimiz 27 Şubat günü 28 Şubat'ta böyle bir tabloyla karşılaşabileceğini ve yeniden Türkiye'nin birtakım zulümlerle bir takım ayrımlarla karşı karşıya kalabileceğini düşünüyorduk. Hiçbirimiz. Bilmelisiniz ki bizim annelerimiz, babalarımız 26 Mayıs akşamı o milletin o gün ki sevgilisi olan Menderes'in idama gidecek yolculuğa çıkacağını düşünmemişti. 71 aynısıydı, 80 aynısıydı. 27 Nisan aynısıydı. Gezi olayları da aynısıydı."

"HADİ ET DE ŞİMDİ GÖREYİM ÖZERKLİK"

Bu sistemin milleti sürekli mahkum etmeye çalışan bir sistem olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bu millet bu sistemin bedelini ödedi. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan denilen bu milletle beraber hareket eden anlayış çıktı, bilmenizi istiyorum ki onu da devirmeye, ona da oyun kurmaya, ona da kumpas kurmaya çalıştılar. Ama bu millet bırakmadı. Şimdi diyorlar ki bu devam etsin. Ne olacak? Bir ekonomik kriz olursa yine bunların ayağına çelmeyi takarız. Türkiye'de 7 Haziran'ı hatırlayın. O terör örgütünün uzantılarının, siyasi uzantılarının o afralarını, tafralarını, şımarıklıklarını. 'Özerklik ilan edeceğiz', hadi et de göreyim şimdi özerklik." şeklinde konuştu.