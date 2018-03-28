Kocaeli'nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Serhat K. adlı bir genç, tamamen soyunarak oturduğu apartmanın çatı katına çıkıp oturdu.

ÇIRILÇIPLAK ÇATIYA ÇIKTI

Binanın karşısında inşaat işleri yaparken durumu gören Mehdi Yıldız ise gencin intihar edebileceğini düşünerek 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler apartmanın çıkmaz sokakta olması nedeniyle çatıya çıkmaya zorlansa da apartman çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

KOMŞUNUN ÇAY TEKLİFİ İNDİRDİ

Bu esnada çatıdaki Serhat K. ile konuşan Mehdi Yıldız, gence "Gel aşağı in, çay içelim. Üşüme sen de." demesi üzerine ikna olan genç, çıktığı çatıdan aşağı indi.

Soyunup çatıya çıktı, çay teklifi ile inmeye ikna oldu VİDEO

Yıldız’ın çay teklifi ile evine giren genç, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eşliğinde binadan çıkarılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.