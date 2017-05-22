Soyuz gemisi uzaya turist taşıyacak

Yevgeniy Mikrin, 2019 yılından itibaren “Soyuz” gemisinin bir uçuşta uluslararası uzay istasyonuna iki turist götürme konusunun değerlendirildiğini bildirdi.

2 YOLCU UZAYA TAŞINACAK

Mikrin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda Enerji füze ve uzay kuruluşunda Soyuz gemisinde birçok şey yapılıyor. 2019 yılından itibaren bir uçuşta iki yolcuyu uzaya taşıma imkanını sağlamak ve otomatik uçuş zamanını kısaltmak için çalışıyoruz.” dedi.

Mikrin sözlerine şöyle devam etti:

"Uzay turizminin gerçekleştirilmesi hiç şüphesiz ki devlet programı temelinde ve serbest uçuş imkanlarının varlığında mantıklıdır. Ay turizminin perspektifleri de çok ilginç. Tabi ki bu tür müşterilerin sayısı daha azdır, fakat biletin fiyatı çok daha yüksek olacak.

Genel olarak, bu alanın geleceğinin çok iyi olduğunu düşünüyoruz ve bu piyasanın ciddi payını kurmaya çalışacağız.”