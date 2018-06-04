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Soyuz kapsülü üç yolcusuyla birlikte dünyaya döndü

Keşif 55 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen iki astronot ve bir kozmonot taşıyan Soyuz kapsülü dünyaya iniş yaptı.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 08:59..
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Rus kozmonot Anton Shkaplerov, Amerikalı astronot Scott Tingle ve Japon astronot Norishige Kanai'yi taşıyan Soyuz MS-07 kapsülü, dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzakta bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldıktan yaklaşık üç buçuk saat sonra Kazakistan topraklarına vardı.

55. KEŞİF ÇALIŞMASI SONA ERDİ

Ekip lideri kozmonot geleneksel törenle komutayı NASA'dan bir yetkiliye devretmesiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 55. keşif çalışması da sona erdi.

Soyuz kapsülü üç yolcusuyla birlikte dünyaya döndü

Uluslararası Uzay Üssü’nde 168 gün süreyle çalışan kozmonot ve astronotlar bir başka Soyuz (MS-06) kapsülü ile 27 Şubat’ta Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya gönderilmişti.

Soyuz kapsülü üç yolcusuyla birlikte dünyaya döndü

Soyuz kapsülü üç yolcusuyla birlikte dünyaya döndü

Soyuz kapsülü üç yolcusuyla birlikte dünyaya döndü

Soyuz kapsülü üç yolcusuyla birlikte dünyaya döndü

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