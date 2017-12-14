Soyuz nedir

Soğuk Savaş'ın en ateşli yıllarında mücadele dünya arenasına dar gelmiş, uzaya kadar uzanmıştı. O dönemlerde tasarlanan, planlanan ve hayata geçirilen uzay aracının ismiydi "Soyuz"





UZAY REKABETİNİN İSMİ: SOYUZ

1950 ve 1960'larda yaşanan Uzay Yarışı sırasında Sovyet uzay araçlarına verilen isim Soyuz olmuştu.

1960'lı yıllarda tasarlanan bu Soyuz aracı, bir gelenek gibi günümüze gelmiş ve halen soyuz ismi ile anılmakta. Uzay rekabetinden bu güne kadar çokça kullanılan Soyuz uzay aracı, bu güne kadar dünyanın en güvenilir ve en çok kullanılan fırlatma aracı olmuş, muadillerini ise oldukça geride bırakmıştır.

SOYUZ'UN MİSYONU

Soyuz ABD'nin NASA'ına göre aslında geri kalmış gibi görünse de aslında durum pek de öyle değil. Sovyetler Birliği'nden, Rusya'ya kadar uzanan bu serüvende güvenlik alanında liderliği eline alan Soyuz, ABD uzay mekiği`nin art arda geçirdiği kaza ve arızalar sonrasında, Uluslararası Uzay İstasyonu`nun başlıca mürettebat taşıma ve ikmal aracı haline gelmiştir.

Soyuz, alanının en önde gelen aracı olmasıyla birlikte, kendisinden sonra gelen muadillere de örnek oldu. Soyuz, ayrıca Çin`in Shenzhou uzay gemisinin tasarımına da örnek oluşturmuştur. Shenzhou sayesinde Soyuz tasarımının en azından 21. yy ortalarına kadar kullanılmaya devam edileceği tahmin edilmektedir.

GÜNÜMÜZDE SOYUZ

Geçmişte uzay operasyonlarının en önemli unsurlarından olan Soyuz, halen aynı vasfını korumaktadır. Günümüzde, özellikle Sovyetler'den ayrılan ve uzay teknolojisine sahip olan devletler, bugün halen Soyuz'u kullanmaktadır.

En son bugün üç astronotu taşıyan Soyuz kapsülü, Kazakistan'a iniş gerçekleştirmiştir.