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Söz verdikleri halde elektrik borcunu yine ödemediler

Tarımsal sulamada yıllara dayanan elektrik borcunu ödemedikleri halde mağdur olduklarını ileri süren çiftçiler, Dicle Elektrik’in son 3 ayda 3 kez ek süre tanımasına rağmen borçlarını ödemediler.

İHA | 06.04.2018 - 11:27..
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Mardin’de binlerce çiftçinin 2016 ve öncesine ait tarımsal sulamada kullandıkları ve zamanında ödemedikleri elektrik borcu 400 milyon liranın üzerinde.

3 KEZ EK SÜRE VERİLDİ

Dicle Elektrik Dağıtım zor durumda olduklarını iddia eden çiftçilere 2018 başından bu yana tam 3 kez ek süre tanıdı.

Ancak elektriklerinin kesilmemesi için daha önce birçok kez ödeme sözü veren, hasat yaparak ürünlerini sattıkları ve kazanç elde ettikleri halde özellikle elektrik borçlarını ödemeyen çiftçiler, kendilerine tanınan tüm ek sürelere rağmen yine borçlarını ödemedi.

BAKANA VERDİKLERİ SÖZE SADIK KALMADILAR

Borç nedeniyle elektrikleri kesilen çiftçilerin konuyu taşıdıkları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, büyük bir duyarlılık göstererek AK Parti’nin bölge milletvekilleri ile birlikte Mardin’e gelerek burada çiftçi örgütleri ve Dicle Elektrik yetkilileri ile görüşmüştü.

Düzenlenen toplantıda çiftçiler, 1 hafta içerisinde borçlarını ödeyeceklerine dair bakana ve beraberindeki heyete söz vermişti. Dicle Elektrik’in bu ek sürede borçlu Mardin çiftçisine yeniden elektrik vermesine karşın, çiftçiler hem verdikleri sözü yerine getirmedi, hem de aynı dönemde Mardin’de tarımsal sulamada tüketilen elektrik miktarı, kaçağın da etkisi ile yüzde 139 oranında arttı. Kentin tarihinde ilk kez 21 milyon kWh günlük tüketim yapıldı.

24 ADET KAÇAK TRAFO TESPİT EDİLDİ

Dicle Elektrik Dağıtım, yasalar ve ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı hakları kullanarak borcu bulunanların elektriğini kesmek üzere ekiplerine yeniden görev verdi. Ekiplerin sahada yaptıkları çalışmalar sonunda Mardin’in Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde borcu bulunan 306 çiftçinin elektriği trafodan kesildi. Kesilen iletim hatları ise toplandı. Yapılan uygulama sırasında 24 adet de kaçak trafo tespit edildi.

"HELALLEŞMEK İSTİYORUZ"

Dicle Elektrik yetkilileri, “Mardinli çiftçilerimizden 2016 ve öncesine ait elektrik borçlarını ödemelerini, aynı zamanda kaçak elektrik tüketmemelerini istiyoruz. Çiftçilerimize her zaman diyoruz ki gelin helalleşelim, anlaşalım. Borcunuzu yapılandırın, biz de gerekli kolaylıkları yapalım. Bu sorunu bitirelim. Bir kez daha borçlu çiftçilerimizi, emeklerinin boşa gitmemesi için büyük kısmı 2016 ve öncesine ait elektrik borçlarını ödemeye çağırıyoruz.” diyerek, borcu bulunan çiftçilere bir kez daha çağrı yaptı.

Söz verdikleri halde elektrik borcunu yine ödemediler

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