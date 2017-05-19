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Sözcü bize de mi algı diyor

Hakkında FETÖ operasyonu başlatılan Sözcü, haklarında ilk açıklamada "algı operasyonu" yapıldığını savundu.

19.05.2017 - 11:34
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Sözcü bize de mi algı diyor

rew

Sözcü Gazetesi'ne bugün düzenlenen FETÖ operasyonunun ardından internet sitesinden kısa bir yazılı açıklama yayınlandı.

"ALGI OERASYONU"

"Susmayacağız" temalı açıklamada, Sözcü'ye algı operasyonu yapıldığı iddia edilerek "19 Mayıs günü Türkiye'nin vicdan sesi olan Sözcü'ye yöneltilen algı operasyonu yurdun büyük bölümünde infial yarattı." denildi.

"SÖZCÜ'NÜN TELEFONLARI KİLİTLENDİ"

Açıklama şu şekilde;

"Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine başladığı 19 Mayıs günü Türkiye'nin vicdan sesi olan Sözcü'ye yöneltilen algı operasyonu yurdun büyük bölümünde infial yarattı. Sözcü'nün telefonları kilitlendi. Büyük şehirlerden köylere kadar binlerce noktadan destek telefonları, mailleri yağıyor. Kimse merak etmesin Sözcü susmayacak. Bu ülkenin insanlarının vicdan sesi olmaya devam edecek. Çünkü Sözcü susarsa Türkiye susar"

Sözcü bize de mi algı diyor

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