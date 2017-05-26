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Sözcü çalışanları Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı

7 gündür gözaltında tutulan Yonca Yücekaleli serbest bırakılırken, Gökmen Ulu, ve Mediha Olgun tutuklandı

26.05.2017 - 23:38
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Sözcü çalışanları Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı

Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun , İzmir Muhabiri Gökmen Ulu ve mali işler müdürü Yonca Yücekaleli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazete çalışanı 3 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 3 kişiden, Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun ve İzmir Muhabiri Gökmen Ulu tutuklandı. Mali işler müdürü Yonca Yücekaleli serbest bırakıldı.

Sözcü çalışanları Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı

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