Sözcü çalışanları Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı

Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun , İzmir Muhabiri Gökmen Ulu ve mali işler müdürü Yonca Yücekaleli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazete çalışanı 3 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 3 kişiden, Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun ve İzmir Muhabiri Gökmen Ulu tutuklandı. Mali işler müdürü Yonca Yücekaleli serbest bırakıldı.