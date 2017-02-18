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Sözcü gazetesi Gırgır'la ilgisi yokmuş gibi davranıyor

Hz. Musa'ya edilen küfürlü karikatür üzerine Sözcü grubu, Gırgır'ı kapattı. Sözcü gazetesi gazetede konuya yer vermedi.

18.02.2017 - 12:59
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Sözcü gazetesi Gırgır'la ilgisi yokmuş gibi davranıyor

sözcü

Hz. Musa'ya hakaret edilen küfürlü karikatür üzerine üzerine Gırgır dergisi kapatıldı. Gırgır, bağımsız bir karikatür dergisi değildi, Sözcü gazetesinin uzun süre ücretsiz dağıttığı bir dergiydi. Yani Gırgır'ın sahibi Sözcü.. Hal böyle olunca Gırgır'ın yaptığı iğrenç karikatürden Sözcü de sorumlu..

Fakat Sözcü bu sorumluluktan kaçındı. Kapatılma haberi Sözcü'nün internet sitesinden duyurulsa da kapatanın 'yayıncı kuruluş' olduğu yazıldı.

KAĞIT BASKIDA TEK SATIR YER VERİLMEDİ

Dün gerçekleşen olayın ardından Sözcü, bu habere bugünkü baskısında tek satır bile ayırmadı. Böylelikle gazeteyi internetten değil de kağıt baskıdan takip eden okuyucuların Gırgır skandalından haberi olmadı.

Sözcü gazetesi Gırgır'la ilgisi yokmuş gibi davranıyor

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