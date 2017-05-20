Sözcü gazetesinden 15 Temmuz gecesi Erdoğan anketi

Star muhabiri Kemal Gümüş 24 TV'nin yayınında Sözcü gazetesinin FETÖ'yle olan irtibatını ve 15 Temmuz darbe gecesi ve öncesinde nasıl bir rol oynadığını aktardı.

SÖZCÜ'NÜN FETÖ BAĞLANTILARI

Sözcü gazetesinin kurulduğu günden bu yana Taraf, Zaman ve Cumhuriyet gibi FETÖ ile bağlantılarının olduğu ve FETÖ'nün işgale giden yolda önünü açtığını kamuoyu oluşturduğunu belirten Gümüş, darbe günü muhabir Gökmen Ulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin çok detaylı bilgilerini verdiğini söyledi.

ERDOĞAN'IN "YERİNİ BULMA" ÇABASI

Gümüş bu bilgilerin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini tespit edecek veya hedef gösterecek şekilde bir çaba olduğunu vurguladı. Sözcü gazetesinin içeride hazırlanan ve çok fazla muhabiri olmayan bir gazete olduğunu vurgulayan Gümüş darbe gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adım adım takip edildiğini veya gazeteye bu bilgilerin verildiğini kaydetti.

"ERDOĞAN NEREDE" ANKETİ YAPTILAR

Gümüş şunları kaydetti:

"Gazete daha da öteye giderek Erdoğan'ın nerede olduğuna yönelik anketler bile yaptırdı. Öğleden sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi otelde kaldığını ve ancak balkona çıktığında görülebileceğini, suikast yapılacak da adres gösterilmiş gibi dil ve üslup kullanılıyor. Korumalarının da nasıl orayı koruduğunu da çok detaylı şekilde veriyor."