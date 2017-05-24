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Sözcü'den FETÖ taktiği baş edemiyorsan belaltı vur

Fehmi Koru'nun Sözcü'nün sahibi Cemaat okullarında yetişti iddiasına cevapları şarap oldu, taciz oldu.

24.05.2017 - 09:37
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Sözcü'den FETÖ taktiği baş edemiyorsan belaltı vur

Fehmi Koru dün savcılığa ifade verdi, Sözcü'nün firari sahibi Burak Akbay'ın cemaat evlerinde büyüdüğünü, bu bilgiyi de kendisine Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay'ın verdiğini söyledi.

SÖZCÜ CEVAP VERMEDİ, ŞARAP VE TACİZ İDDİASINDA BULUNDU

Fehmi Koru'nun ifadesinin ardından Sözcü ve sahibi bugünkü manşetiyle cevap verdi. Manşetteki haberde Fehmi Koru'nun iddiaları yerine başka bir konu gündeme getirildi. Sözcü, Fehmi Koru'nun 1996 yılında Brüksel'de şarap için kadının birini taciz ettiğini ileri sürdü.

Sözcü'den FETÖ taktiği baş edemiyorsan belaltı vur

FEHMİ KORU SÖZCÜ'YE OPERASYONLA İLGİLİ İFADE VERDİSözcü'den FETÖ taktiği baş edemiyorsan belaltı vur

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