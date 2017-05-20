Sözcü'nün sahibi Akbay darbe gecesi gazeteleri durdurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay ve internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un da aralarında bulunduğu toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince arama ve el koyma kararı da alındı.

Bu kapsamda İstanbul ve İzmir’de polis ekipleri, bazı adreslerde arama yaptı. Arama yapılan adresler arasında Burak Akbay'ın Sarıyer'deki evi de yer aldı. Sözcü Gazetesi'nin internet sorumlu müdürü Mediha Olgun gözaltına alındı.

"AKŞAM ÜZERİ MÜDÜRÜ ARADI"

Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre, gazetenin sahibi Burak Akbay'ın ise yurtdışında olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Sözcü Gazetesine yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Operasyon bilgisini doğrulayan Fidan, “Sözcü Gazetesinin yöneticileri hakkında. Şu anda zaten firari. Hakkında yakalama var. Gözaltı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor” dedi. Kimler hakkında işlem yapıldığı sorusuna da Fidan, “Sadece patronu ve birkaç çalışanı” karşılığını verdi. Gazetenin firari patronu Akbay ile ilgili çok ilginç detaylar ortaya çıktı.

"GAZETEYİ ATİNA'YA GÖNDERİYORDUK"

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü, gazetenin İzmir matbaasında bulunduğunu belirten M. K. adlı çalışan şahit olduklarını anlattı. Akşam saatlerine kadar rutin çalıştıklarını, herhangi bir anormallik olmadığını ifade eden M. K. şöyle konuştu:

“Darbe günü İzmir matbaasındaydım. Sözcü’nün buradaki matbaasında yabancı gazeteler de basılıyordu. Örneğin Yunanistan’da yayımlanan birçok gazete burada basılıyor. Gece saatlerinde İzmir Havalimanı’ndan uçağa konularak Atina’ya gönderiliyor. Akşam üzeri taşra baskısını bastık.

"HAVALİMANLARI KAPALI OLACAK, BASKIYI DURDURUN"

Ancak yabancı baskı durduruldu. Gazetenin sahibi Murat Akbay, saat 19.00 ile 20.00 arasında bir saatte, yani darbe girişiminden 4-5 saat önce, İzmir matbaa sorumlusu M.S’yi aradı. 'Bugün havalimanları kapalı olacak. Baskı için acele etmeyin, baskıyı durdurun' talimatını verdi. Ben bu duruma bir anlam veremedim çünkü ortalıkta hiçbir şey yoktu. Birkaç saat sonra darbe girişiminin başladığını duyunca, neden baskının durdurulduğunu anladım. O gece geç saatlere kadar matbaada bekledik, sabah saat 04.00 sıralarında şehir baskısı için makineleri çalıştırdık” ifadelerini kullandı.

O MÜDÜR DE YURTDIŞINDA

Yaşadığı olayın şokunu uzun süre atlatamadığını söyleyen M.K, konuyla ilgili bilgi almak istediğinde ise yöneticiler tarafından terslendiğini aktardı. Konuyu yetkili makamlara taşımak istediğinde ise işten çıkarıldığını ifade etti. Öte yandan firari patron Akbay tarafından baskıyı durdurması için arandığı ortaya çıkan M.S’nin de yurtdışında olduğunu öğrenildi.

CEMAAT EVLERİNDE YETİŞEN BURAK AKBAY

Terör örgütü FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru’nun, Sözcü Gazetesi’nin sahibi Murat Akbay ile ilgili itiraf niteliğinde bir yazı kaleme aldığı ortaya çıktı. 17-25 Aralık darbe girişiminden 3 yıl önce yayımlanan yazıda, Atatürkçü görünen Sözcü için “Cemaat'e hayranlık duymama sebep olan proje” diyen Koru, gazetenin sahibi olarak ‘göründüğünü’ söylediği Akbay için “Öğrenciliği Cemaat evlerinde geçti” demişti. Koru, başka bir yazısında ise firari patron Akbay için “Cemaat evlerinde yetişmiş genç Burak Akbay, en kıyıcı kalemleri topladığı gazeteleriyle iktidara göz açtırmaz görünseler de, Sözcü’nün işlevi bence önemli” ifadelerini kullanmıştı.

Biri Ankara temsilcisi diğeri ‘Brezilya imamı’

Tetikçi gazete Sözcü’nün Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün kuzeni Hamdullah Öztürk, terör örgütü FETÖ’de ‘Brezilya imamı’ olarak görev alıyor. Bir dönem kendisinin de örgütün televizyon kanallarından Samanyolu TV’de program yaptığı bilinen Öztürk’ün kuzeni, örgütün ‘A takımı’ listesinde yer alıyor.

FETÖ'NÜN GAZETELERİNİ MATBAALARINDA BASTILAR

Terör örgütü FETÖ’nün yayın organlarına yönelik soruşturmalar kapsamında, Zaman ve Bugün gibi gazetelere kayyum atanmıştı. Bunun üzerine harekete geçen örgüt, Meydan, Hayat ve Bakış adı altında yeni gazeteler kurarak propaganda çalışmalarını devam ettirmişti. Sözcü’nün tüm matbaalarında söz konusu örgüt gazetelerinin, 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonrasına kadar basıldığı ortaya çıktı. Hatta bunun için ek makineler satın alındığı öğrenildi.