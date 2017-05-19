Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'dan açıklama

Sözcü gazetesi hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı. 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarken soruşturmanın savcısı gazetenin sahibinin yurt dışında firari olduğunu açıkladı.

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay bunun üzerine açıklama yaptı. Akbay şu an nerede olduğunu ve neden yurt dışına gittiğini açık etmedi:

"ATATÜRK'E BİLE DİL UZATILIYOR"

“Büyük kurtarıcımız, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e ve onun çok sevgili annesine bile insafsızca dil uzatıldığı şu günlerde bana bu yapılanlar çok normal…

Türkiye’nin en çok satan gazetesinin sahibi, sadece doğruları duyurmaya gönül vermiş bir ekibin ferdi olduğum için beni hedefe koydular. Biliyorum, doğru ve dürüst gazetecilik yaptığım için hedefteyim.

"REFERANDUM GÜNÜ TÜRKİYE'DEYDİM" DEDİ NERDE OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ

Savcının firari olduğum yolundaki açıklaması ise tam bir skandal. Referandum öncesi her Türk vatandaşı gibi oyumu kullanmak için Londra’dan İstanbul’a dönüp, vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yani Türkiye’deydim…

Referandumun ardından anneannem vefat etti. Yine Türkiye’ye geldim. Bu nasıl firarilik, anlamak mümkün değil.” dedi.