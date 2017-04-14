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Sözde Prof. Osman Özsoy için müebbet istendi

Özsoy, darbe girişimi öncesi, bunu belli edip; sağcıların korkacağını yürekli komünistlerin ise tankların önünde duracağını söylemişti.

14.04.2017 - 13:41
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Sözde Prof. Osman Özsoy için müebbet istendi

özsoy

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin hazırlanan yeni iddianamedeki 17 isimden biri Osman Özsoy oldu.

Bu iddianame 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen isimler hakkında hazırlandı.

Şüphesiz ki bu tanımlamaya en bariz şekilde uyan kişi Osman Özsoy...

"SAĞCILAR KORKACAK, SOKAĞA ÇIKAMAYACAKLAR"

Çünkü Özsoy, canlı yayındayken darbe olacağını açık açık söylemiş, milleti küçümseyerek "sokağa çıkamazlar" demişti.

Darbe girişimi öncesi hazırlanan yayında Özsoy, ayırca sağcıların korkacağını yürekli komünistlerin sokağa çıkacağını ifade etmişti.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANACAK

Şimdi Osman Özsoy hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Sözde Prof. Osman Özsoy'un skandal analizi

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