ABD'den YPG'ye 70 TIR dolusu silah, füze ve tank

ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG silah yardımı yapılacağına ilişkin kararının ardından Suriye'ye gönderilen TIR sayısının 70'i aştığı, gönderilen silahlar arasında ısı güdümlü füzelerin ve tankların da olduğu öğrenildi.

Söz konusu füzeler hem tanklara karşı hem de hava araçlarına karşı kulanılabiliyor.

Silah ve zırhlı araçlar kara yoluyla, Semelka sınır kapısından Rojava'ya sokuldu. Buradan da tırlarla Kobani ve Tel Abyad'ın güneyine getirildi

DAHA FAZLA SİLAH GÖNDERİLECEK

ABD'nin ardı arkası kesilmeyen silah sevkiyatının önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği de gelen bilgiler arasında.