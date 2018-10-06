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Sözleşmelerde Türk lirası dönemi

Türk parasının kıymetini korumasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bundan böyle kira, satış, danışmanlık sözleşmeleri Türk lirası ile yapılacak.

Haber Merkezi | 06.10.2018 - 11:45..
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Sözleşmelerde Türk lirası dönemi

Sözleşmeleri TL'ye çevirme esaslarına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ev, iş yeri, arsa satış ve kira sözleşmeleriyle danışmanlık ve hizmet alımı sözleşmeleri artık Türk Lirası ile yapılacak. Mevcut sözleşmeler ise 2 Ocak'taki kurdan TL'ye çevrilecek. Tebliğe göre, dövizle imzalanmış mevcut sözleşmeler TL'ye çevrilirken geçerli olacak TL tutarı için tarafların mutabakatı aranacak.

ANLAŞMAZLIKLARDA 2 OCAK'TAKİ DÖVİZ KURU BAZ ALINACAK

Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller taraflarca Türk lirası yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; 2 Ocak 2018 tarihinden önce akdedilen sözleşmelerdeki döviz bedelinin TL'ye çevrilmesinde, 2 Ocak'taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Buna göre baz alınacak satış kuru dolarda 3.77; euroda ise 4.55 olarak belirlenecek.

Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de TL'ye geçiş yapabilecekler. Yeni belirlenen bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışa göre güncellenecek. TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak.

YABANCI FUTBOLCULAR KAPSAM DIŞI

Dövizle sözleşmelerde bazı istisnalar da olacak. Türk vatandaşı olmayan kişilerin taraf olduğu sözleşmeler ile ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimlerle döviz kazandırıcı faaliyetler kapsam dışında olacak. Türkiye'de forma giyen yabancı futbolcu sözleşmeleri de istisna kapsamına girecek.

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