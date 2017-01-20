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Sözleşmeli astsubayların yemin töreni

Sözleşmeli Astsubay öğrencileri, jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin İncekteki yerleşkesinde and içtiler.

20.01.2017 - 14:26
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İçişleri Bakanı Soylu da Ankara'da Jandarma Sözleşmeli Astsubay Öğrencileri Ant İçme Töreni'ne katıldı.

YENİ ASKERLER GÖREVE HAZIR

Sözleşmeli Astsubay öğrencileri and içme töreni Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin İncekteki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Tören sonunda askerler aileleriyle bir araya geldi.

Sözleşmeli astsubayların yemin töreni

Sözleşmeli astsubayların yemin töreni

TÖRENDEN BİRBİRİNDEN GÜZEL KARELER

''HEP BİRLİKTE YEMİN EDİYORUZ''

Bütün terör eylemlerinin verdiği bir mesaj olduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, şöyle konuştu:

''Kim nereden gelirse gelsin, hangi olayı kurarsa kursun, hangi mücadeleyi ortaya koyarsa koysun burada sizin yemin ettiğiniz gibi bir yemini de aziz milletimize hep birlikte ediyoruz. Namusumuz ve şerefimiz üzerine ant içiyoruz ki ülkemizin düşmanlarına mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Terörü de bitireceğiz, asayişi de huzuru da sağlayacağız.''

Sözleşmeli astsubayların yemin töreni

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