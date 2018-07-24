Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları

Atamalar, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen törenle yapıldı.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirildi.

SAAT 13.00'DA TIKLA ÖĞREN

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları, saat 13.00'ten itibaren Bakanlığın resmi web sitesinden duyurulacak.

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

20 BİN KONTENJANA 50 BİN BAŞVURU

20 bin kişilik açılan kontenjana yaklaşık 50 bin öğretmen başvurdu.

MEB'in sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurular yoğun ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu.





PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE KPSS PUANLARINA BAKILACAK

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

BRANŞLARA GÖRE BAŞVURU

1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.

Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğineyse 1848 kişi başvurdu.

4 +2 YIL ÇALIŞACAKLAR

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu ataması çıkan öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışacak. Her sene öğretmenlerle sözleşme yenilenecek. 4 yıl süresi sonunda öğretmenler kadroya alınacaklar. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl çalıştıktan sonra faklı illere tayin isteyebilecek.

Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteyecek olan öğretmenler 4 yıl sözleşmeli oldukları için bu haktan yararlanamayacaklar. 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra eş durumu tayin başvuru hakkı elde edecekler.