Sözleşmeli öğretmen başvuruları kasımda başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili ön başvurular 19-23 Kasım tarihleri aralığında olacak.

SÖZLÜ SINAV ARALIKTA

Atama bekleyen öğretmen adaylarının sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta MEB tarafından açıklanacak. Sözlü sınavların gerçekleşeceği tarih aralığı ise 10-31 Aralık.

KPSS PUANINA BAKILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, sözleşmeli öğretmen atamaları için yapılacak ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak.