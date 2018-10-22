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Sözleşmeli öğretmen başvuruları kasımda başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 100 günlük eylem planı açıklamasının ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacağını söylemişti. Buna göre başvurular 19-23 Kasım tarihleri arasında alınacak.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 10:37..
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili ön başvurular 19-23 Kasım tarihleri aralığında olacak.

SÖZLÜ SINAV ARALIKTA

Atama bekleyen öğretmen adaylarının sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta MEB tarafından açıklanacak. Sözlü sınavların gerçekleşeceği tarih aralığı ise 10-31 Aralık.

Sözleşmeli öğretmen başvuruları kasımda başlıyor

KPSS PUANINA BAKILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, sözleşmeli öğretmen atamaları için yapılacak ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak.

Sözleşmeli öğretmen başvuruları kasımda başlıyor

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