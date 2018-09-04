Sözleşmeli öğretmenlere eş durumu atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eğitimcilere atama müjdesi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eşlerden her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, eş durumuna bağlı atama başvurusu yapabilecek.

10 EYLÜL'E KADAR DİLEKÇE VERMELERİ GEREKİYOR

Bu kapsamda 30 Eylül itibarıyla görev yaptıkları ilde 1 yıllık çalışma süresini dolduran öğretmenler, sözleşmeli diğer eşin görev yaptığı şehre atanmak için dilekçelerini 10 Eylül’e kadar görev yaptıkları ildeki Milli Eğitim Müdürlüğüne verebilecekler.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA