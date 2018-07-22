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Sözleşmeli öğretmenlik için 50 bin başvuru

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için 50 bin 728 başvuru yapıldı.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 14:00..
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Milli Eğitim Bakanlığı MEB’in sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurular yoğun ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu.

1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.

Sözleşmeli öğretmenlik için 50 bin başvuru

BRANŞLARA GÖRE BAŞVURULAR

Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğineyse 1848 kişi başvurdu.

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