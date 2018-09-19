Sözleşmeli öğretmenlik için atama başvuruları yarın

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi okullarda görev yapan ücretli öğretmenler arasından yapılacak sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 20 Eylül'de başlıyor.

5 BİN EK KONTENJAN

MEB, okullarda ücretli öğretmenlik yapanların arasından atanmak üzere 5 bin ek atama kontenjanı açmıştı.

Yapılan atamaların sonunda 2 bin 858 kontenjan boş kaldı. Bunun için öğretmen adayları yeniden başvuru yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Onayları, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak.

SÖZLÜ SINAV DA OLACAK

Başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

ATAMA SONUÇLARI 30 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Sınavlar 5-14 Ekim’de yapılacak. 60 ve üzerinde puan alanlar tercih yapma hakkını elde edecek. Sözlü sınav sonuçları 17 Ekim’de açıklanacak. Tercihler 23-26 Ekim’de alınacak.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Atama sonuçları 30 Ekim’de açıklanacak.