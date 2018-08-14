Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 17 Ağustos'ta

Tekirdağ'da yanlış park eden araç trafiği felç etti

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye: Onların iPhone'u varsa diğer tarafta Samsung var

1 Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi belli oldu Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, Türkiye geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu.

2 iPhone muadili telefonlar Başkan Erdoğan'ın "iPhone alma" çağrısı sonrasında performans arayan teknoloji meraklıları gözlerini diğer markaların modellerine çevirdi. Bu haberde aradığınız telefonu bulacaksınız.

3 Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot Türk ekonomisine saldırı düzenleyen ABD'ye karşı Başkan Erdoğan'dan çok önemli bir hamle geldi.

4 Yurt içindeki terörist sayısı son yılların en düşüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 790'a düştüğünü ve bunun son yılların en düşük rakamı olduğunu açıkladı.

5 ABD, Rusya ile iki anlaşmayı askıya aldı Trump, 2019 için 716 milyar dolarlık bütçe planını imzaladı. Bütçe planında Rusya ile olan 'Açık Semalar Anlaşması' ve 2010'da imzalanan 'START Anlaşması'nın dondurulması öngörülüyor.

6 Araştırma görevlilerinin tercih sonuçları açıklandı Öncelikli alan araştırma görevlilerinin, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitim programları tercih sonuçları YÖK tarafından duyuruldu.