Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 17 Ağustos'ta

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvimi daha önce yayımlamıştı.
MÜLAKATLAR BUGÜN SONA ERİYOR
Takvime göre, 5 bin ücretli öğretmen alımı için yapılan sözlü mülakatlar bugün sona eriyor.
ATAMA SONUÇLARI 11 EYLÜL'DE DUYURULACAK
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.
17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.