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S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

Döviz kurlarında yaşanan yükselişe ilişkin açıklama yapan S&P yetkilisi, Merkez Bankası'nın hamlesinin önemli olacağını söyledi.

REUTERS | 23.05.2018 - 08:21..
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S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.

FAİZLER ARTSIN İSTİYORLAR

Amerika merkezli kuruluş, Merkez Bankası'nın hamlesinin bu süreçte önemli olacağına dikkat çekerek faizlerin artırılmasını istedi.

KREDİ NOTU TEHDİDİ

S&P'deki kredi notlarından sorumlu en üst düzey analistlerden biri olan Frank Gill'e piyasa üzerindeki baskı azalmazsa S&P'nin Türkiye'nin durağan olan görünümünü tekrar gözden geçirip geçirmeyeceği sorulduğunda "imkan dahilinde" dedi.

S&P'nin Türkiye değerlendirmesinde öne çıkan başlıklar:

* Türkiye'nin mali durumunda bozulma, TL'nin düşüş üzerine bir hamle olmazsa oldukça hızlı olabilir" denirken

* Türkiye'nin sürdürülebilir tamponları ve mevcut ekonomik sıkıntılardan bir çıkış yolu var.

* Türkiye'de eğer bir şey yapılacaksa, bunlar Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlı olacak

* Türkiye'nin kredi notunda durağan görünümü, piyasa üzerinde baskı azalmazsa potansiyel olarak yeniden gözden geçirilebilir.

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