Space X 3 roket indirecek

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Falcon Heavy'yi tekrar fırlatmaya hazırlanıyor. 6 Şubat’ta gerçekleşecek bu fırlatmada amaç, “Tesla Roadster’ı Mars’a indirmek”.

Space X’in aynı gün yapacağı başka çılgın bir deney ortaya çıktı. Falcon Heavy’in kalkmasını sağlayan 3 itici roketi, aynı anda indirmek. Space X, bu roketlerin 2’sini okyanusa, 1’ini ise karaya indirerek bir ilke imza atmayı düşünüyor.

“YENİDEN TASARLAMAK ZORUNDAYDIK”

Toplamda 27 farklı roket motorunu içeren Falcon Heavy için Elon Musk, şunları söyledi: "Falcon Heavy'yi 2011 yılında ilk kez duyurduğumuzda karşımıza çıkacak olan zorluklardan hiç haberimiz yoktu. Üç Falcon 9 iticisini birbirlerine yapıştırıp yeni bir roket oluşturmak ne kadar zor olabilir, değil mi? Elbette işin aslı hiç de öyle değil. Bütün kuvvetler, aerodinamiğin tamamı değişiyor. Falcon Heavy'yi şu anki haline getirebilmek için merkez iticiyi yeniden tasarlamamız ve tonlarca yeni donanım eklememiz gerekti."