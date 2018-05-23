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SpaceX 7 bilimsel araştırma uydusu fırlattı

NASA ve Alman Jeoloji Araştırmaları Araştırma Merkezi'nin 2 uydusu fırlattı.

AA | 23.05.2018 - 01:21..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle California'dan 5 haberleşme uydusu ve 2 ABD-Almanya bilimsel araştırma uydusu fırlatıldı.

SpaceX 7 bilimsel araştırma uydusu fırlattı

SU KÜTLELERİNİN HAREKETİ İNCELENECEK

SpaceX'in sosyal medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Alman Jeoloji Araştırmaları Araştırma Merkezi'nin 2 uydusunun Vandenberg Hava Kuvvetleri üssüden fırlatıldığı bildirildi. Bu uyduların dünya üzerindeki su kütlelerinin hareketini izleyeceği kaydedildi.

Aynı zamanda Falcon 9 roketiyle 5 haberleşme uydusu da yörüngeye gönderildi.

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